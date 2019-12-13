شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يناقش تطوير العمل في الإمارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

ناقش نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان آليات تطوير العمل في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وتطوير منظومة العمل عبر تكثيف برامج تدريب وتطوير منسوبي الإمارة وصولاً للارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين والارتقاء الدائم بها. جاء ذلك خلال ترؤسه في مقر الإمارة بجدة اجتماعاً حضره مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد الغملاس. وتخلل الاجتماع مناقشة سُبل تطبيق مخرجات الدراسة التي أعدها فريق مُشكل من الإمارة ومعهد الإدارة العامة، وتهدف إلى تحديث إجراءات العمل في الإمارة وسُبل تعزيز برامج التحوّل التقني في جانب التعاملات. من جهة ثانية، نظمت إمارة المنطقة بالتعاون مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة أمس (الخميس)، محاضرة «الأداء» بمشاركة 400 مشارك يمثلون مسؤولي إمارة منطقة مكة المكرمة، والمحافظين ورؤساء المراكز ومسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.

وسلّطت المحاضرة الضوء على أساسيات تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية، وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الخاصة بها، ونشر ثقافة قياس الأداء لدى الجهات الحكومية بالمنطقة، إضافة إلى التعريف بأهمية تطوير الإستراتيجيات وتنفيذها لتطوير مؤشرات الأداء الرئيسية والمستهدفات والمبادرات للأهداف الإستراتيجية الخاصة بالجهات الحكومية باستخدام بطاقة قياس الأداء المتوازن.