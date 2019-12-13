شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يناقش مع المقاولين والاستشاريين معوقات العمل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ناقش وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أمس (الخميس) في لقاء مفتوح بعنوان «شراكة والتزام»، مع شركاء الوزارة من مقاولين واستشاريين هندسيين، آلية رفع الكفاءة وتحسين الجودة على الطرق وفق الخطة التشغيلية للوزارة، مستمعا لأبرز الصعوبات التي تواجه المقاولين لإيجاد الحلول المثلى لها، مؤكدًا مضي وزارة النقل في دعم جميع الشركاء وتهيئة سبل النجاح لهم لإتمام المشاريع وتسليمها في الوقت المحدد لها مسبقًا، مشددًا على العمل بشفافية وتسهيل جميع الإجراءات للشركاء. وقال الجاسر إن الأرقام والإنجازات التي تحققت من خلال منتدى التنافسية العالمي الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالميًا بجانب أمريكا وإسبانيا في مؤشر ربط الطرق، وجميع القفزات التي شهدتها المنظومة في 2019 مقارنة بـ2018، تؤكد الدعم السخي الذي تحظى به منظومة النقل من القيادة التي شهدت دعمًا يقدر بحوالى 400 بليون ريال في السنوات العشر الماضية لتشييد بنية تحتية حديثة.

ولفت إلى أن من أولويات الوزارة المضي في مبادرات رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، التي أسهمت في خفض معدل وفيات الطرق من 26 إلى 18 حالة لكل 100 ألف شخص، وأن الوزارة تتطلع إلى خفض نسبة الوفيات إلى أكبر نسبة ممكنة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتكاتف مع جميع الجهات المعنية، مبيناً أنه في 2018 تمت معالجة 50% من البقع السوداء التي شهدت حوادث متكررة على الطرق داخل المملكة، والوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة على إزالة البقع السوداء في المملكة بنسبة 100%، مشددًا على الالتزام والجودة في العمل، لتحقيق تطلعات القيادة وجميع المواطنين والمقيمين والزوار، تعزيزًا للميزة التنافسية التي تحظى بها المملكة من خلال موقعها الجغرافي، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030. فيما أكد نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، أهمية التكاتف ومضاعفة الجهود لإزالة جميع المشاكل والمعوقات التي تعطل سير العمل وإنجاز المشاريع المتعثرة.