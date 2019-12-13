شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اتفاقات لترتيب شؤون حجاج السودان ومصر وموريتانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أمس (الخميس)، في مكتبه بمكة المكرمة، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان نصرالدين مفرح أحمد، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون الإدارية رئيس مكتب شؤون الحجاج بجمهورية مصر العربية اللواء أشرف مسلم جاويش، ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بجمهورية موريتانيا الداه أعمر طالب، كلا على حدة، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبالات بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج السودان ومصر وموريتانيا، ثم عُقدت اجتماعات رسمية لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج الدول الثلاث في موسم حج 1441هـ. إثر ذلك، وقع بنتن اتفاقيات مع أحمد وجاويش وطالب، لترتيب شؤون الحج لموسم حج 1441هـ، التي في ضوئها يتم تنظيم قدوم الحجاج من السودان ومصر وموريتانيا وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك. وأكد وزير الحج والعمرة عقب توقيع الاتفاقيات الاستعداد التام لإنهاء الترتيبات كافة لقدوم الحجاج من الدول الثلاث لأداء النسك، منوّهًا بأن حجاج هذه الدول نموذج يفتخرون بخدمته لالتزامهم التام بالتعليمات والتفرغ للعبادة.