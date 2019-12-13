شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى الملك فهد لـ "الخليج 365" : زيارة وزير الصحة تدعم التطوير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد المشرف العام على مستشفى الملك فهد العام ومستشفى العزيزية للأطفال بجدة الدكتور محمد باجبير، أن زيارة وزير الصحة للمستشفى الدكتور توفيق الربيعة، وتدشينه عدداً من المشاريع؛ يعد دعماً كبيراً، ويخدم مسيرة التطوير. وقال لـ«الخليج 365»، إن المشاريع التي افتتحها الدكتور الربيعة، المتمثلة في؛ مشروع التطوير وإحلال أقسام العناية المركزة، ومشروع تجهيزات القسطرة القلبية، خطوة كبيرة في الطريق الصحيح نحو التطوير، يمر المستشفى بمرحلة تجديد، ويجرى تطوير وإحلال الأجهزة القديمة بأجهزة حديثة ومتطورة، وتطوير كامل القسم، وزيادة عدد الأجهزة من جهازي قسطرة إلى 3.

وكان الربيعة استمع أمس الأول لشرح مفصل عن مشروع التطوير وإحلال أقسام العناية المركزة وآلية التنفيذ التي تمت على مرحلتين بسعة 70 سريراً، حيث شملت المرحلة الأولى الدور الأول بالمبنى الرئيسي (36 سريراً لكل غرفة)، وشملت المرحلة الثانية الدور الثاني (34 سريراً مفرداً لكل غرفة)، فيما جرى إحلال كامل القسم القديم والأنظمة المغذية للقسم، وزيادة السعة السريرية من 46 سريراً مزدوجاً إلى 70 سريراً مفرداً بالمرحلتين شاملة 4 غرف عزل بكل مرحلة وغرفة عمليات بالمرحلة الثانية.