شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق دور الرعاية ونقل الأيتام إلى «بيوت اجتماعية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

تنقل المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) 975 يتيما ويتيمة من دور إيواء الأيتام إلى 167 بيتاً اجتماعياً.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي عبدالله الصقهان أن 10 بيوت تحت التجربة، وسيتم دراستها والاستمرار في فتح البيوت حتى يتم ضم كل الأبناء فيها إلى حين اكتمال المشروع الذي سيعم كل مناطق المناطق.

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وأكد أن البيت سوف يسهم في دمج الأيتام دون 18 عاما بالمجتمع والتواصل اجتماعيا مع المنطقة التي يسكنون فيها، أما من هم فوق 18 عاما فتسهم المؤسسة في تمكينهم من توفير الخدمات المحتاجين إليها وتكوين علاقات وثيقة بالمجتمع المحيط بهم ومساعدتهم في إكمال مشوارهم التعليمي أو تزويجهم وبالتالي الانتقال من الحياة الحالية إلى أخرى أكثر مواءمة مع المجتمع الطبيعي.

وبين أن البيت الاجتماعي البديل يدمج الأيتام في المجتمع والاعتناء بحقوقهم وشؤونهم، مشيرا إلى أن الآلية بتسكين كل 6 أيتام في بيت واحد بدلاً من المجتمعات الكبيرة في دور الإيواء التي تأخذ أعدادا أكبر.

وأشار إلى أن الأيتام الجدد سوف يسلمون لأسر حاضنة للنشأة لديهم تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويكون كأحد أبنائها، كما نحرص على إرضاعهم لأنهم في سن الرضاعة، مبيناً أن دور الأسر مهم في المشاركة في رعاية الأيتام ودعمهم في حياتهم وتربيتهم وإلحاقهم بالتعليم مستقبلا، الأمر الذي سيوفر نتائج أكثر إيجابية في حال تحققه بالشكل المطلوب.