شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» صامتة.. زحام وغياب في مستشفيات بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

فيما التزمت صحة مكة المكرمة الصمت وعدم تعليق المتحدث باسمها حمد العتيبي، شكا مراجعون لمستشفيات الأطفال والنور وحراء عن انتظارهم الطويل الذي يمتد لأكثر من 4 ساعات في أقسام الطوارئ. وطبقا لمراجعين، فإن مستشفى الأطفال يعاني من نقص في الأطباء، وبعض المستشفيات تعتمد على طبيب وصيدلي واحد في الطوارئ، ما اضطرهم للانتظار لأكثر من 7 ساعات. وكشف مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي معاناة المراجعين في مستشفيات مكة المكرمة نهاية الأسبوع.

وحاولت "الخليج 365" التواصل مع المتحدث باسم صحة مكة المكرمة لأكثر من أسبوع لكن دون جدوى، في الوقت الذي أكد فيه مراجعون لمستشفى حراء الجمعة الماضية غياب الأطباء والاكتفاء بطبيب واحد تسبب في تأخير الحالات، وسط مطالبات بإعادة النظر في نقص الأطباء بالمستشفيات، خصوصا أقسام الطوارئ. كما شكا مراجعون لمستشفى الأطفال من التأخير المتكرر في استقبال الحالات وتوجيههم إلى المراكز الصحية التي أحالتهم إلى المستوصفات الخاصة.