«السجون»: وفاة 3 وإصابة 21 في حريق جناح بسجن الملز

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صرح المتحدث باسم المديرية العامة للسجون اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بأنه عند الساعة الـ5 من فجر أمس (الخميس) تعرض الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، وتمت على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية. وأضاف المتحدث أن المختصين تمكنوا بمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، ونتج عن ذلك وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح. وأكد المتحدث أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادثة للوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

صرح المتحدث باسم المديرية العامة للسجون اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بأنه عند الساعة الـ5 من فجر أمس (الخميس) تعرض الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، وتمت على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية. وأضاف المتحدث أن المختصين تمكنوا بمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، ونتج عن ذلك وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح. وأكد المتحدث أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادثة للوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

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