شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «نزاهة» يرأس وفد السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تشارك المملكة في اجتماعات الدورة الـ8 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2019، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بوفد يرأسه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن إبراهيم الكهموس، وعضوية رئاسة أمن الدولة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة التعليم، ووزارة المالية، والنيابة العامة، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وعدد من كبار منسوبي الهيئة.

ويناقش المؤتمر موضوعات عدة أهمها: المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات في هذا الجانب.

ويشارك في الفعاليات الجانبية المصاحبة للمؤتمر، إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.‏ وتقيم المملكة على هامش أعمال المؤتمر، معرضا مصاحبا عن أبرز إنجازات المملكة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي، بعنوان «أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف»، بمشاركة رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وورشة عمل منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة، بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ ستتم مناقشة وطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد.