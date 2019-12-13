شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة حملة الأدوات الحادة بمدارس المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)

نبهت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة قادة مدارس البنين من ارتفاع ظواهر حمل الطلاب للأدوات الحادة، ووجهت القادة في خطاب (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) بمنع الطلاب من حمل السكاكين والأدوات الحادة مثل المشارط والمقصات حتى لا يتم استخدامها في الشجار وممارسات خطرة.

في غضون ذلك قررت إدارة التعليم تنظيم حملات تفتيشية وسط الطلاب لسحب الآلات الحادة من الطلاب وتحرير محاضر في حالة ضبطها ورفع الأمر إلى الجهة المعنية لاتخاذ اللازم.