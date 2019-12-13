شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسبة حملة الأدوات الحادة بمدارس المدينة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سارة الشريف (المدينة المنورة)نبهت إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة قادة مدارس البنين من ارتفاع ظواهر حمل الطلاب للأدوات الحادة، ووجهت القادة في خطاب (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) بمنع الطلاب من حمل السكاكين والأدوات الحادة مثل المشارط والمقصات حتى لا يتم استخدامها في الشجار وممارسات خطرة.
في غضون ذلك قررت إدارة التعليم تنظيم حملات تفتيشية وسط الطلاب لسحب الآلات الحادة من الطلاب وتحرير محاضر في حالة ضبطها ورفع الأمر إلى الجهة المعنية لاتخاذ اللازم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.