السعودية | الأميرة ريما تزور قاعدة فلوريدا وتؤكد تعاون السعودية بالتحقيق

شكرا لقرائتكم الأميرة ريما تزور قاعدة فلوريدا وتؤكد تعاون السعودية بالتحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، الخميس قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، لتقديم "خالص تعازيها للمأساة" التي اندلعت الأسبوع الماضي. وأكدت الأميرة ريما "تعزيز تعاون السعودية الكامل مع السلطات الأميركية" في التحقيق بشأن الحادثة التي وقعت في القاعدة. Advertisements وخلال زيارتها، التقت السفيرة بقيادة القاعدة، وكررت إدانتها لهذا الهجوم. وأكدت السفيرة أنها ستظل مهتمة في القضية، وستقدم أي مساعدة ممكنة لتسريع التحقيق. وكان متدرب سعودي قد أطلق النار الأسبوع الماضي في القاعدة البحرية في بنساكولا بولاية فلوريدا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية، بالإضافة لمقتل المهاجم.

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