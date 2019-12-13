، انطلاق فعاليات "مهرجان الدرعية للفروسية".. والسعوديون مهيمنون ،

محمد بن مسعود - الدمام - اليوم الأول شهد مشاركة أكثر من 151 فارساً وفارسة وحضور جماهيري كبير

انطلقت أمس منافسات مهرجان الدرعية للفروسية الذي تستضيفه "مزرعة الدهامي" على مدار عطلتي الأسبوع الحالية والمقبلة، ضمن الفعاليات الرياضية العالمية التي يحتضنها موسم الدرعية، وشهد يومها الأول مشاركة 151 فارساً وفارسة من مختلف أنحاء العالم تنافسوا خلالها على المراكز الأولى والنقاط المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 وبطولة العالم للفروسية.

بدأت المنافسات بالشوط الأول -الفئة الصغرى- وضمت 53 مشاركاً من سبع دول، وسيطر الفرسان السعوديون على تلك الفئة بتحقيقهم المراكز الثلاثة الأولى، حيث حلّ الفارس عبدالرحمن المطوع في المركز الأول بـ27 ثانية و10 أجزاء من الثانية، وجاء بالوصافة الفارس بدر الفرد محققاً زمناً وقدره 28 ثانية و32 جزءاً من الثانية، فيما حصل الفارس فهد الجعيد على المركز الثالث بـ29 ثانية و82 جزءاً من الثانية.

تلاها الشوط الثاني –الفئة المتوسطة– وضمت 40 مشاركاً من تسع دول، وهيمن عليها الفارس السعودي عبدالله الراجحي بتحقيقه للمركزين الأول والثاني، بزمن وقدره 26 ثانية و90 جزءاً من الثانية، و27 ثانية و90 جزءاً من الثانية. فيما حل الفارس النرويجي مارتن جوبفيك ثالثاً بـ 29 ثانية و36 جزءاً من الثانية.

واستمرت المنافسات من خلال الشوط الثالث –فئة الشباب والناشئين– بمشاركة 28 فارساً وفارسة من خمس دول، وسيطر عليها السعوديون، وخطف المركز الأول الفارس فيصل أبا الخيل بتحقيق زمن وقدره 27 ثانية و72 جزءاً من الثانية، فيما أتى الفارس سلمان العجمي في المركز الثاني بعد تحقيقه زمناً وقدره 28 ثانية و5 أجزاء من الثانية، فيما حلّ الفارس عبدالرحمن النمر ثالثاً بـ 28 ثانية و98 جزءاً من الثانية.

واختتمت منافسات اليوم الأول من المهرجان بشوطها الرابع –الفئة الكبرى– والذي شهد تنافساً مثيراً بين المشاركين البالغ عددهم 31 فارساً وفارسة من تسع دول، وحقق المركز الأول الفارس السعودي عبدالله الشربتلي محققاً زمناً وقدره 64 ثانية و17 جزءاً من الثانية، وحلّ ثانياً الفارس الياباني مايك كاواي بـ 65 ثانية و71 جزءاً من الثانية، فيما احتل الفارس الإماراتي عبدالله المهيري المركز الثالث بزمن قدره 68 ثانية وجزأين من الثانية.

مهرجان الدرعية للفروسية موسم الدرعية