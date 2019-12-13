الاستعلام عن صلاحية الاقامة 1441 برقم الاقامة وتاريخ انتهاء الاقامة عبر ابشر الجوازات

الاستعلام عن صلاحية الاقامة، الالاف من المغتربين في المملكة السعودية على مدار الساعة يبحثون عن استعلام صلاحية الاقامة والتأكد من هوية مقيم عبر بوابة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، حيث أنهم يحرصون على معرفة موعد تاريخ انتهاء الإقامة من أجل تجديدها حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون بدفع غرامة مالية أو الترحيل نهائيا خارج البلاد.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

ويمكنك الاستعلام عن صلاحية الاقامة لكافة المغتربين في المملكة العربية السعودية على مدار الساعة عبر بوابة ابشر الجوازات، حيث تقوم الداخلية السعودية باتخاذ كافة الإجراءات من أجل التصدي لمحاولات التواجد على أراضيها بطرق غير شرعية، وفي حالة التأخر عن سداد رسوم تجديد الإقامة يتم دفع غرامة مالية بنحو 500 ريال سعودي وفي المرة الثانية تتضاعف أما في المرة الثالثة يتم الترحيل خارج البلاد نهائيا.

استعلام صلاحية الإقامة

والآن مع خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة وموعد تجديد عبر ابشر وزارة الداخلية السعودية:

قم بالدخول إلى بوابة ابشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية. قم بالضغط على كلمة “خدمات الأفراد”، وتسجيل الدخول من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي. اختر “الاستعلامات الإلكترونية”، ومنها اختر استعلام صلاحية الإقامة ثم ادخال رقم الإقامة والرمز المرئي. اضغط على كلمة “عرض”، لتظهر لك كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة وموعد التجديد.

تاريخ انتهاء الإقامة

ويحق لكل مقيم الدخول إلى ابشر الجوازات والاستعلام عن موعد تجديد الإقامة برقم الإقامة أو برقم الجواز، حيث تقدم بواية ابشر الكثير من الخدمات الإلكترونية للمقيمين على أراضي المملكة من أجل التخلص من العناء الذهاب إلى مكاتب العمل والوقوف في الطوابير الطويلة.