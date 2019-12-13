شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي قصة دخول ابنه في غيبوبة منذ أشهر بسبب قرار متعجل بإجراء جراحة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن يُدعى فيصل المحسن، قصة دخول ابنه في غيبوبة منذ 7 أشهر وحتى الآن، بسبب ورم في الرأس بعد قرار متعجل بإجراء عملية له.

وأوضح المواطن خلال استضافته في برنامج «الراصد»، أن ابنه (14 عامًا) كان يعاني من صداع وألم في الرأس وعندما يذهب إلى الأطباء يقولون أنه يعاني من نزلة معوية.

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وأشار إلى أنه عرضه على متخصص في العيون بعدما أصبح يعاني من زغللة وضعف في الإبصار، فأوضح الطبيب أن لد الطفل انتفاخًا في عصب العين، وطلب منه أخذه إلى المستشفى وإجراء أشعة للرأس.

وأضاف أنه أجرى أشعة مقطعية كشفت عن وجود ورمًا في الرأس يضغط على أعصاب العين، وطلب منه الأطباء إجراء عملية فورًا دون أن يشرحوا له مضاعفاتها أو طبيعة حالة ابنه.

وأكد أن ابنه دخل في غيبوبة بسبب نزيف أثناء العملية، ولم يفق منها حتى الآن، وكان من المفترض أن تكون العملية عبارة عن أخذ خزعة من الورم، ولم يتمكن الأطباء من تحديد نوع الورم بعد ذلك.