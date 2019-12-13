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الأميرة ريما بنت بندر تزور القاعدة الجوية التي تعرضت لهجوم في فلوريدا

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، عن زيارة سفيرة خادم الحرمين الأمير ريما بنت بندر لـ القاعدة الجوية الأمريكية في مدينة بينساكولا، التي تعرضت لهجوم من قبل مواطن سعودي الأسبوع الماضي.

وقالت السفارة في بيان لها: «السفيرة الأميرة ريما زارت القاعدة، اليوم الخميس، للإعراب شخصيا عن أعمق تعازيها بمناسبة المأساة التي وقعت الأسبوع الماضي وتعزيز التعاون الشامل بين والسلطات الأمريكية في التحقيق بشأن عمل العنف هذا الذي لا معنى له».

وأضافت أنها أجرت لقاءًا مع قيادة القاعدة وأكدت من جديد إدانتها لهذا الهجوم المرعب، مشيرة إلى أنها ستشارك بشكل كامل في التعامل مع هذه القضية وستقدم كل مساعدة ممكنة للإسراع في التحقيق.

وكانت السلطات الأمريكية قد أعلنت مساء 6 ديسمبر، عن مقتل 4 أشخاص، بينهم المهاجم، وإصابة عدد آخر، جراء عملية إطلاق نار في قاعدة بينساكولا الجوية للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.

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