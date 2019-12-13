شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطنون يتخذون أسطحم منازلهم كـ مواقف لمركباتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهرت عدد من الصور، اتخاذ المواطنين لأسطح منازلهم كـ مواقف لمركباتهم في فيفاء. وشوهدت المركبات فوق أسطح بعض المنزل للتخلص من مشقة البحث عن مواقف في الطرق. Advertisements

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