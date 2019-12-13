انطلاق أعمال مجموعة عمل التنمية في مجموعة العشرين بالرياض

شهدت مدينة الرياض خلال اليومين الماضيين انطلاق أعمال مجموعة عمل التنمية في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام.

وعقدت المجموعة برئاسة هيفاء آل مقرن أول اجتماعاتها يومَي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وحضر الاجتماع أعضاء وفود دول مجموعة العشرين وممثلون عن الدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية. وناقشت مجموعة عمل التنمية تحديات التنمية من منظور تعاوني، إضافة إلى موضوعات تمويل التنمية المستدامة والتزامات التنمية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين.