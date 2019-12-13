التجمع الصحي بالقصيم يستعرض تقنية الباركود

رمز الاستجابة
قدمت رئيسة قسم الرعاية الصيدلية بمستشفى رياض الخبراء ملاك الحربي، استخدامها لتقنية (QR code) في صيدلية مستشفى رياض الخبراء، لتسهيل وصول المعلومات الصحيحة للمريض، وذلك بوضع ملصق QR Code رمز الاستجابة السريع على الأدوية التي تحتاج شرحا مفصلا للدواء بطريقة الاستخدام، مثل بخاخات الربو وحقن الأنسلين عند صرفها للمريض عن طريق فتح كاميرا الجوال وتوجيه الكاميرا إلى الكود الملصق على الدواء، وعندها ينتقل المريض إلى صفحة تتضمن شرحا مفصلا عن الدواء وطريقة استخدامه بالصور والفيديو، وأيضا تم تصميم كود للأدوية التي تصرف للمريض.
تفعيل المشاركة
شارك بندر الحربي الذي حصل على الأداء المتميز لمركز صحي الفايزية وحقق المركز الثالث ضمن 2500 مركز صحي، وقدم شرحاً لما تم إنجازه بالمركز الصحي والمبادرات التي تمت في عيادات المركز الصحي، وصولا إلى الإنجاز وتحقيقه المركز الثالث، فيما قدم وليد العليان من مستشفى البدائع العام شرحا لفكرته التي حققت نجاحا لتوفير التخصصات الطبية الاستشارية لمستشفى البدائع، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية مع الأطباء الاستشاريين وجدولة زياراتهم لعيادات مستشفى البدائع وتمكين المرضى من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات المرجعية خارج المنطقة.
بيئة مبدعة
أعرب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي في ختام عرض الأفكار الإبداعية للمشاركين، عن شكره وتقديره لجميع للمشاركين بمسرح الإبداع، مؤكدا بأن التجمع الصحي حريص على إيجاد بيئة عمل مبدعة، تسهم في تنفيذ برامج بطريقة إبداعية تساعد على رفع كفاءة الخدمات الصحية بالمنقطة، مؤكدا أن التجمع الصحي سيعمل على تبني جميع الأفكار الإبداعية، وتطوير أداء المبدعين، بما ينعكس على مخرجات التجمع الصحي إيجابا.
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