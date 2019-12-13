بحث استعدادات أمطار تبوك

واطلع على جميع التقارير التي أعدتها اللجنة الرئيسية واللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار، بالإضافة إلى اطلاع سموه على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار.
ووجه بتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة، كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
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