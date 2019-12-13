اختبارات تحصيلية ودولية بتعليم نجران

نتائج الاختبارات
هدفت الورشة إلى استعراض نتائج الاختبارات وجمع البيانات ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة وعلى مستوى كل مكاتب التعليم داخل الإدارة.
نواتج التعلم
أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران، أن الورشة تعنى بجانب مهم من العملية التعليمية، وذلك بمتابعة من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لتحقيق رؤية الوزارة في تطوير الأداء وتجويده في الميدان التعليمي، وتساهم في رفع نواتج التعلم.
التميز في الاختبارات
أضاف أن وجود المعلومات الدقيقة التي تلامس أرض الواقع سيساهم في صنع القرارات الصحيحة لنجاح العملية التعليمية، وزيادة نسبة التحصيل الدراسي، مما سيسهم في التميز في الاختبارات التحصيلية وفي المسابقات الدولية واختبار TIMSS، PISA، PIRLS.
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