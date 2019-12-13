ضيق المخارج وغياب المرور يحتجزان الموظفين 3 ساعات في حي العليا

يحاصر الازدحام المروري بحي العليا في العاصمة، يوميا موظفي 5 جهات حكومية ونزلاء أكثر من 10 فنادق وشقق فندقية و30 عمارة سكنية، إضافة إلى موظفي ما يقارب 50 شركة خاصة وشبه حكومية أثناء خروجهم في أوقات الذروة، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة الخامسة عصرا.

ويتسبب الازدحام في إغلاق الشوارع المؤدية إلى المخرج الوحيد لهم (شارع العليا) في ظل عزوف الجهات ذات العلاقة عن إيجاد حل بالرغم من كثرة الاتصالات المتكررة عليهم من قائدي السيارات الذين يحاولون بشتى الوسائل إيجاد حلول بعد إغلاق المخارج منذ ما يقارب الأشهر الـ6، وتتسبب شدة زحام المركبات بالطرق المؤدية إلى شارع العليا، والذي أضحى (طريقا ضيقا ذا مسارين فقط) في اختناق المرور، ويستمر الازدحام الساعة الـ2 ظهرا وحتى السادسة مساء، بسبب غياب المرور، إضافة إلى عدم توفر مخارج بديلة، أو إيجاد حلول منعا لاختناق المركبات بشكل متكرر يوميا، في حين أن الزحام يبقى داخل الحي.

المشكلة

ازدحام الموظفين والمركبات في منطقة لا تتجاوز 2 كلم في 1 كلم

الطاقة الاستيعابية للقاطنين في المنطقة كبيرة

موظفو إدارات حكومية وقطاع خاص وأكثر من 10 فنادق وشقق في المنطقة

حصر الخروج من المنطقة بشارعين متجاورين بعرض 15م

شارع العليا أصبح بمسارين ضيقين

غياب التنظيم سواء في الشوارع أو في عدم وجود أفراد المرور

يتطوع بعض المواطنين في تنظيم وإدارة الحركة المرورية

المجمعات الطبية

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مجمع لطب الأسنان

مجمع لجراحة العيون

مجموعة طبية

الجهات الرسمية في المنطقة

01 - الصندوق السعودي للتنمية

02 - الدفاع المدني

03 - البريد السعودي

04 - الهيئة العامة للمساحة

05 -المديرية العامة لمكافحة المخدرات