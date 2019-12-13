ويتسبب الازدحام في إغلاق الشوارع المؤدية إلى المخرج الوحيد لهم (شارع العليا) في ظل عزوف الجهات ذات العلاقة عن إيجاد حل بالرغم من كثرة الاتصالات المتكررة عليهم من قائدي السيارات الذين يحاولون بشتى الوسائل إيجاد حلول بعد إغلاق المخارج منذ ما يقارب الأشهر الـ6، وتتسبب شدة زحام المركبات بالطرق المؤدية إلى شارع العليا، والذي أضحى (طريقا ضيقا ذا مسارين فقط) في اختناق المرور، ويستمر الازدحام الساعة الـ2 ظهرا وحتى السادسة مساء، بسبب غياب المرور، إضافة إلى عدم توفر مخارج بديلة، أو إيجاد حلول منعا لاختناق المركبات بشكل متكرر يوميا، في حين أن الزحام يبقى داخل الحي.
المشكلة
ازدحام الموظفين والمركبات في منطقة لا تتجاوز 2 كلم في 1 كلم
الطاقة الاستيعابية للقاطنين في المنطقة كبيرة
موظفو إدارات حكومية وقطاع خاص وأكثر من 10 فنادق وشقق في المنطقة
حصر الخروج من المنطقة بشارعين متجاورين بعرض 15م
شارع العليا أصبح بمسارين ضيقين
غياب التنظيم سواء في الشوارع أو في عدم وجود أفراد المرور
يتطوع بعض المواطنين في تنظيم وإدارة الحركة المرورية
المجمعات الطبية
مجمع لطب الأسنان
مجمع لجراحة العيون
مجموعة طبية
الجهات الرسمية في المنطقة
01 - الصندوق السعودي للتنمية
02 - الدفاع المدني
03 - البريد السعودي
04 - الهيئة العامة للمساحة
05 -المديرية العامة لمكافحة المخدرات
كانت هذه تفاصيل خبر ضيق المخارج وغياب المرور يحتجزان الموظفين 3 ساعات في حي العليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.