الصندوق الادخاري وتعديل نظام المرافعات أمام الشورى

المشروعات والتشغيل
وافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى في اجتماعها على إحالة تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري، المقدم من عضوي المجلس خالد بن عبدالله العبداللطيف، ومحمد بن راشد الحميضي، استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والتقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة للعام المالي 1439/ 1440. كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مقترح تعديل المادة الخامسة والستين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435، استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
لجان متخصصة
قررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1439/ 1440، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1439/ 1440. وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدد من المجالات.
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