5 توصيات دولية لإكساب بن ومانجو جازان الشهرة عالميا

وضع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد» 5 توصيات لإكساب البن والمانجو الجازاني صفة النوعية العالمية وتأهيله دوليا، وتوسيع التسويق والإسهام في تنمية الزراعة بمنطقة جازان، وذلك خلال زيارة وفد الصندوق لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة.

تطوير الزراعة

يحرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان على تطوير زراعة محصولي البن والمانجو اللذين تشتهر بهما منطقة جازان على مستوى المملكة في الإنتاج والتسويق، وذلك من خلال مساعدة وتوجيه المزارعين حول الآليات الكفيلة بتطوير هذه الزراعة وتنميتها، وطرق تسويق المنتج بما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني للملكة، ومن البرامج التي يعمل عليها الفرع مشروع للمساعدة التقنية لتنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو.

اتفاقيات تنموية

وجاءت زيارة وفد «إيفاد» وفق اتفاقية سابقة من خلال أعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع المساعدة التقنية مستردة التكاليف لتنمية سلاسل القيمة للبن والمانجو برئاسة كبير اقتصاديي «إيفاد» الدكتور عبدالكريم مصطفى، حيث كان في استقباله مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد آل عطيف، وبحضور مستشار وكيل الوزارة للزراعة المهندس محمد الحيدري، وعدد من مسؤولي فرع الوزارة حيث عقد اجتماع استعرض الوفد خلاله عددا من التوصيات.

زيادة أرباح

طرح وفد الصندوق الدولي 5 توصيات لإكساب البن والمانجو شهرة عالمية تمثلت في ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات تأسيس جمعيتي البن والمانجو، ورصد أهم المعايير اللازمة لتحديد المزارع والمزارعين الذين سيتم اختيارهم ضمن أهداف المشروع، وتأسيس المزارع بالشكل المطلوب، وضمان نموذجية المزارع، والتزامها بالمواصفات والاشتراطات التي تؤهلها للحصول على المؤشر الجغرافي.

وتهدف التوصيات إلى إنجاح المشروع الذي سيتضمن 60 مزرعة للبن و10 مزارع للمانجو إلى إكساب المحصولين صفة النوعية العالمية المرغوبة والإسهام في تسويقهما، وزيادة أرباح المزارعين، وتحسين دخولهم المالية، إضافة إلى تحقيق زيادة في الإنتاج والإنتاجية كمًّا ونوعاً.

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التوصيات الـ5

01 ضرورة الإسراع باستكمال إجراءات تأسيس جمعيتي البن والمانجو

02 رصد أهم المعايير اللازمة لتحديد المزارع والمزارعين

03 تأسيس المزارع بالشكل المطلوب

04 ضمان نموذجية المزارع

05 الالتزام بالمواصفات والاشتراطات