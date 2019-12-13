أمير جازان يشهد الاحتفاء بيوم حقوق الإنسان

وفور وصوله دشن المعرض المصاحب للفعاليات، وتجول والحضور في مختلف الأقسام والأركان التي تمثل مشاركة كثير من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.
وألقت عضو مجلس لجنة الأسرة والمرأة والطفل بهيئة حقوق الإنسان، سمها الغامدي، كلمة أكدت خلالها أن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي تذكيرا بدور الإنسان في تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
وفي الختام، كرّم أمير منطقة جازان الجهات المتعاونة في تنفيذ الفعالية، راجيا العون والتوفيق للجميع.
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