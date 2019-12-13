فيصل بن مشعل يرأس اجتماع مهرجان الكليجا ويطلق هويته

رأس أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة، أمس، اجتماعا لفريق العمل بمهرجان الكليجا الحادي عشر، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقصيم عبدالله النومسي، والأمين العام للغرفة محمد الحنايا، والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان القفاري. وقدم الأمين العام لغرفة القصيم عرضا موجزا عن نسخة مهرجان الكليجا الحادي عشر، والذي ستتم إقامته بمشاركة عدد من دول الخليج لتنويع عناصر المهرجان، ومناقشة مقترحات التوسع في المهرجان، وتقديم ما تمتاز به المنطقة من منتجات في صناعة السمن والسمين والدبس، متحدثا عما سيتخلله المهرجان من إطلاق منصة تقنية تسويقية تشمل خدمتها أكثر من 200 أسرة منتجة و80 مصنعا وشركة، كاشفا أنه استفاد من المهرجان -ومنذ انطلاقه في النسخة الأولى- أكثر من 1500 أسرة منتجة من منطقة القصيم والمملكة بشكل عام. كما ناقش أمير منطقة القصيم مع أعضاء الفريق في الاجتماع، عددا من الأعمال وأطلق الهوية الجديدة للمهرجان في نسخته الحالية.



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