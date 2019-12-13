اختيار رئيس ونائب بلدي ثار

عقد المجلس البلدي لمحافظة ثار جلسته الـ53 بمقر المجلس في بلدية محافظة ثار بمنطقة نجران، وجرى خلال الجلسة التصويت على اختيار رئيس المجلس ونائبه، وتم اختيار خرصان حسين آل سالم رئيساً للمجلس بالاقتراع، والمهندس حمدان سالم آل مخلص نائبا. وأعرب أعضاء المجلس عن شكرهم لرؤساء المجلس والنواب السابقين على ما قاموا به من جهود وإنجاز خلال فترتهم، مؤكدين حرصهم على تقديم كل ما يخدم دوت الخليج والمواطن بالمحافظة.



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