وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 في حريق بسجن الملز

توفي 3 نزلاء وأصيب 21 آخرون إثر حريق اندلع أمس في سجن الملز بجناح 7، دون معرفة الأسباب. وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت بأنه عند الساعة الخامسة من فجر أمس 15 /‏ 4 /‏ 1441، تعرض الجناح رقم 7 بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة، حيث نتج عن ذلك وفاة 3 وإصابة 21 من نزلاء الجناح. وأكد اللواء ابن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.



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