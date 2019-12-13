الفيصل يستقبل الرئيس العام للأمر بالمعروف

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، يرافقه عدد من قيادات الهيئة.
واستمعا إلى نبذة عن أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها، والأنشطة التوعوية والإرشادية التي تنفذها في المنطقة.
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