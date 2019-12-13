شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يحصد جائزة التصميم في أولمبياد الروبوت والان نبدء بالتفاصيل

حصدت مدرسة الدفي الثانوية إحدى مدارس الهيئة الملكية بالجبيل، جائزة التصميم على مستوى المملكة‬، «التصميم الصناعي في أفضل حالاته» خلال مشاركتها في الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت بمنطقة جازان.

وشاركت إدارة تعليم الشرقية بـ ٣ فرق، في الأولمبياد، مدرسة الدفي الثانوية، بقيادة المشرف المدرب سعد بن عيد الأحمري، والطلاب عمر بن حميد الشمري، وفهد بن صالح العياف، ومحمد بن فيصل الأحمدي.

كما شارك في الأولمبياد ٢١ فريقا يمثل كل فريق عدد ٣ طلاب مع المشرف المدرب، إذ شاركت إدارة تعليم الرياض بـ ٨ فرق، وتعليم جدة بـ ٥ فرق، وشاركت كل من إدارات التعليم بالطائف وينبع وجازان بفريق واحد يمثل كل إدارة على حدة. فيما بلغ إجمالي الطلاب المشاركين ٦٣ طالبًا.