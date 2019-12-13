اخبار السعوديه

«تعليم الشرقية» يحصد جائزة التصميم في أولمبياد الروبوت

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يحصد جائزة التصميم في أولمبياد الروبوت والان نبدء بالتفاصيل

حصدت مدرسة الدفي الثانوية إحدى مدارس الهيئة الملكية بالجبيل، جائزة التصميم على مستوى المملكة‬، «التصميم الصناعي في أفضل حالاته» خلال مشاركتها في الأولمبياد الوطني الحادي عشر للروبوت بمنطقة جازان.

وشاركت إدارة تعليم الشرقية بـ ٣ فرق، في الأولمبياد، مدرسة الدفي الثانوية، بقيادة المشرف المدرب سعد بن عيد الأحمري، والطلاب عمر بن حميد الشمري، وفهد بن صالح العياف، ومحمد بن فيصل الأحمدي.

كما شارك في الأولمبياد ٢١ فريقا يمثل كل فريق عدد ٣ طلاب مع المشرف المدرب، إذ شاركت إدارة تعليم الرياض بـ ٨ فرق، وتعليم جدة بـ ٥ فرق، وشاركت كل من إدارات التعليم بالطائف وينبع وجازان بفريق واحد يمثل كل إدارة على حدة. فيما بلغ إجمالي الطلاب المشاركين ٦٣ طالبًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم الشرقية» يحصد جائزة التصميم في أولمبياد الروبوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا