شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة بواشنطن من قاعدة فلوريدا: كل الدعم لتسريع التحقيق والان نبدء بالتفاصيل
وخلال زيارتها، التقت السفيرة مع قيادة القاعدة وكررت إدانتها لهذا الهجوم الرهيب. وأكدت السفيرة أنها ستظل منخرطة بشكل كامل في هذا الموضوع وستقدم أي مساعدة ممكنة لتسريع التحقيق.
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