شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة بواشنطن من قاعدة فلوريدا: كل الدعم لتسريع التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

زارت سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا، أمس الخميس، لتقديم خالص تعازيها في ضحايا حادث إطلاق النار التي وقعت الأسبوع الماضي ولتعزيز تعاون المملكة الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق في هذا العمل الذي لا معنى له.

وخلال زيارتها، التقت السفيرة مع قيادة القاعدة وكررت إدانتها لهذا الهجوم الرهيب. وأكدت السفيرة أنها ستظل منخرطة بشكل كامل في هذا الموضوع وستقدم أي مساعدة ممكنة لتسريع التحقيق.