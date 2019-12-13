شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يطلق مشروع الحقيبة الشتوية في 11 محافظة يمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية، أمس (الخميس) في العاصمة المؤقتة عدن، ومدينة مأرب، مشروع «الحقيبة الشتوية» والتي ينفذها الشريك المحلي مؤسسة صلة للتنمية، ويستهدف 5600 أسرة بواقع 33600 فرد في 11 محافظة يمنية (صنعاء، البيضاء، تعز، مارب، الجوف، الضالع، شبوة، حضرموت، لحج، عدن، المهرة).

وأعرب وكيل محافظة لحج، صلاح الداؤودي، شكره للملك سلمان بن عبدالعزيز والشعب السعودي على دعمهم المستمر للشعب اليمني في مجال الإغاثة والإيواء، مطالباً المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية بواجبها في تقديم الدعم للنازحين نظراً للوضع المعيشي الصعب، اقتداءً بمركز الملك سلمان.

فيما أوضح وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، أن مشروع الحقيبة الشتوية يستهدف بمأرب 2300 أسرة من النازحين من محافظات (مأرب – صنعاء – الجوف - البيضاء)، مثمناً الدور الأخوي للقيادة السعودية وما تقدمه للشعب اليمني في هذه الظرف الاستثنائي والصعب الذي تعيشه اليمن.

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وأشار إلى أن محافظة مأرب يقطنها حالياً قرابة ثلاثة ملايين نازح يتوزعون على مراكز الإيواء ويحتاجون إلى تخفيف معاناتهم وتقديم المعونة المستمرة.

من جهته قال مدير الفريق الميداني لمشروع الحقيبة الشتوية، سالم بامسلم، إن مشروع الحقيبة الشتوية يستهدف 11 محافظة ويستفيد من 33600 فرد و5600 أسرة ويتضمن توزيع 67600 قطعة لكل أسرة 11 قطعة، مؤكداً أن المشروع من ضمن مهامه توزيع بطانيات وسترات أولاد وبنات وبجامات رجالية ونسائية وقبعات أطفال للأسر الفقيرة والنازحة. وأضاف: «السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً يقدمون دعماً سخياً لإخوانهم في اليمن وشعبنا يقدر عالياً هذه المواقف الإنسانية»،

حضر التدشين مندوب مركز الملك للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن، عبدالله الطيار، ومندوب مركز الملك سلمان بمأرب، الأستاذة رضية النجار، وممثل محافظ محافظة عدن، أفراح جابر، ومدير مديرية مأرب رئيس المجلس المحلي، الأستاذ محمد فرحان بن جلال، ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب سيف مثنى ومدير مديرية نهم ومدير مدينة البيضاء.

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