شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف يرأس جائزة «الأمير نايف العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

اعتمدت الهيئة العليا لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، أسماء الفائزين بالجائزة في فرعيها السنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم، برئاسة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا للجائزة، وبحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء الهيئة.

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وفاز بالجائزة في فرع السنة النبوية موضوع مكافحة الفساد في ضوء السنة النبوية الدكتور نوبي محمد حسن عبد الرحيم من جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد المحسن عبدالله التخيفي من المملكة العربية السعودية، بينما حُجبت جائزة الموضوع الثاني في فرع السنة النبوية بعنوان الشباب: المشكلات والحلول في ضوء السنة النبوية، كما فاز بالجائزة عن فرع الدراسات الإسلامية المعاصرة الدكتور عبد القادر ياسين الخطيب من جمهورية العراق، عن موضوع العمل التطوعي في الإسلام، بينما حُجبت الجائزة في موضوع «السلام في الإسلام المبادئ والمفاهيم والتطبيق».

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي أن الهيئة العليا للجائزة أقرت في اجتماعها اختيار موضوعات الجائزة في دورتها الثانية عشرة في فرع السنة النبوية، حيث اختير الموضوع الأول: الوسطية في الإسلام ودلالتها من السنة النبوية، والموضوع الثاني: مقاصد الشريعة في ضوء السنة النبوية.

وفي فرع الدراسات الإسلامية المعاصرة اختير: الموضوع الأول: الاستثمار المالي في الإسلام، والموضوع الثاني: تطوير الخطاب الإسلامي.

حضر الاجتماع الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، والأمين العام لجمعية أهل الحديث في الهند الدكتور أصغر علي إمام الدين، والنائب بالبرلمان البحريني الدكتور عادل بن عبدالرحمن المعاودة، ورجل الأعمال يوسف بن عبدالستار الميمني، ومستشار وزير الداخلية الأمين العام للجائزة الدكتور ساعد العرابي الحارثي، والمدير التنفيذي للجائزة الدكتور مسفر بن عبدالله البشر.