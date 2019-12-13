، "ميدفيديف" أمام غوفين و"فونيني" يواجه مونفيس في نصف نهائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في بطولة "كأس الدرعية للتنس"

انطلقت مساء أمس الخميس على ملعب " الدرعية أرينا" منافسات بطولة "كأس الدرعية للتنس" البالغ قيمة جوائزها 3 ملايين دولار والتي تأتي ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الدرعية وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 8 من أفضل لاعبي التنس في العالم.

حيث تأهل الإيطالي فابيو فونيني المصنف 12 على العالم للدور نصف النهائي على حساب الأمريكي جون إيسنر المصنف 19 على العالم ليحقق أول الانتصارات في كأس الدرعية للتنس.

كما تأهل المصنف عاشرًا الفرنسي جايل مونفيس إلى نصف نهائي البطولة بفوزه على المصنف السادس عشر على العالم السويسري فافرينكا ليضرب موعدًا في المربع الذهبي مع الإيطالي فابيو فونيني.

والتحق الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس على العالم بركب المتأهلين للمربع الذهبي بعدما أنهى اللقاء الثالث لمصلحته من أمام المصنف 35 على العالم الألماني لينارد ستروف.

وأكمل المصنف 11 على العالم البلجيكي ديفيد غوفين عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الدرعية للتنس بفوزه على الفرنسي بويل المصنف 22 عالميًا، حيث سيواجه في المربع الذهبي الروسي دانييل ميدفيديف.

وتتواصل منافسات بطولة "كأس الدرعية للتنس" اليوم الجمعة حيث ستُقام مباريات دور نصف النهائي ومباريات تحديد المراكز الأخرى على أن يشهد يوم السبت مباراتين الأولى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، إضافة إلى المباراة النهائية التي سيحصل البطل المتوج فيها على جائزة قدرها مليون دولار، إضافة إلى كأس الدرعية للتنس.

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كأس الدرعية للتنس موسم الدرعية