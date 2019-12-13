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محمد بن مسعود - الدمام - امتدح التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد السابق، الكرة السعودية عامة وناديه السابق تحديدًا في مقابلة فضائية له مع إحدى القنوات التشيلية.
وقال المدرب في تصريحاته: "الاتحاد نادٍ كبير جدًا في المملكة وله شعبية جارفة وسعيد بما حققته مع الفريق وأنتم تجهلون الكثير عن الكرة المتطورة هناك واللاعبون مميزون للغاية".
وتابع :"حققت مع الاتحاد بطولتين كما نجحت في إنقاذ النادي من الهبوط الموسم الماضي ووصلنا للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا".
كما تحدث عن اللاعبين الأجانب في الفريق حيث قال: "في الصيف كان لدي نحو 13 لاعبًا أجنبيًا انتقيت منهم الأفضل واختتم حديثه بالقول: "في السعودية الجماهير شغوفة بكرة القدم وأحبوني هناك وأنا فخور بذلك".الاتحاد مدرب الاتحاد
13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441 12:51 AM
امتدح التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد السابق، الكرة السعودية عامة وناديه السابق تحديدًا في مقابلة فضائية له مع إحدى القنوات التشيلية.
وقال المدرب في تصريحاته: "الاتحاد نادٍ كبير جدًا في المملكة وله شعبية جارفة وسعيد بما حققته مع الفريق وأنتم تجهلون الكثير عن الكرة المتطورة هناك واللاعبون مميزون للغاية".
وتابع :"حققت مع الاتحاد بطولتين كما نجحت في إنقاذ النادي من الهبوط الموسم الماضي ووصلنا للدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا".
كما تحدث عن اللاعبين الأجانب في الفريق حيث قال: "في الصيف كان لدي نحو 13 لاعبًا أجنبيًا انتقيت منهم الأفضل واختتم حديثه بالقول: "في السعودية الجماهير شغوفة بكرة القدم وأحبوني هناك وأنا فخور بذلك".
، التشيلي "سييرا": فخور بما حققته مع "الاتحاد" والنادي يملك شعبية جارفة ،
المصدر : الخليج 365
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