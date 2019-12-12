

الرياض 15 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 12 ديسمبر 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، حضر معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري مساء اليوم حفل سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات في الرياض .

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية كينيا لدى المملكة بيتر نيكولاس اوقيقو وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل مدير عام المراسم والتشريفات الدكتور عبدالعزيز العبدالله الرقابي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

// انتهى //

22:09ت م

0295





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة الرياض يحضر حفل سفارة جمهورية كينيا لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.