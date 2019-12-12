شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يشيد بتعزيز التعاون الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد بأعمال المجلس التنفيذي للمؤتمر في دورته الحاليه وما جرى فيه من تعزيز لأوجه التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، والتنسيق والتعاون بينهم في مجالات الدعوة والأوقاف والشؤون الإسلامية.
جاء ذلك خلال استقبل سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري ملك المملكة الأردنية الهاشمية للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي، اليوم، للدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس التنفيذي لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، التي عقدت في عمان اليوم.
ونقل سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، تحيات الملك لرئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر وجميع المشاركين في أعمال المؤتمر، وتمنياته بتحقيق الأهداف والغايات المرجوة من عقده.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر المتضمنة استحداث لوائح وبرامج لتحصين المنابر من خطابات الكراهية، والتطرف والإرهاب، وموضوع القيم الإنسانية المشتركة والتعايش والتسامح.
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