2019-12-12

قصة واقعية.. لا تجامل في سلامة غذائك

متابعات الخليج 365 - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بعدم المجاملة في سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة.

ونشر النمر، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” قصة واقعية يتعرض لها الكثير من المواطنين.

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وقال النمر، “إن أحد الأشخاص انعزم على عشاء في إحدى الاستراحات، واكتشف أن طباخ الاستراحة غير نظيف، كما أن الطعام كان نصف استواء، فحدث له تسمم بكتيري وتم تنويمه في المستشفى”.

وأضاف أن الضيف علل عدم اعتراضه على الطعام بقوله: “أنا كنت الضيف.. واستحييت منهم !!”.

وعلق النمر بقوله “الشاهد.. لا تجامل في سلامة غذائك أبدًا”.

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