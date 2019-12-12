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شكرا لقرائتكم الهلال الأحمر يُدشن خدمة الرقم الموحد 19971 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الهلال الأحمر يُدشن خدمة الرقم الموحد 19971
للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الخميس، خدمة الرقم الموحد 19971 لإتاحة الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.
ويتيح الرقم تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كافة الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كافة مناطق المملكة، ويتيح كافة المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية والمقترحات التطويرية والخدمات الإسعافية والأعمال التطوعية للهيئة.
ويستقبل الرقم الموحد كافة الاستفسارات والمقترحات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 04:00 مساءً.
كما تستقبل الهيئة كافة الاستفسارات من خلال قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]
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