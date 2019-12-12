الهلال الأحمر يُدشن خدمة الرقم الموحد 19971

2019-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشنت هيئة الهلال الأحمر، اليوم الخميس، خدمة الرقم الموحد 19971 لإتاحة الفرصة للتواصل بشكل مباشر مع الهيئة والاستفادة من برامجها وخدماتها بشكل أسرع ومتطور.

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ويتيح الرقم تقديم الشكاوى والاستفسارات حول كافة الخدمات والبرامج التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر في كافة مناطق المملكة، ويتيح كافة المعلومات عن الدورات والبرامج التدريبية والمقترحات التطويرية والخدمات الإسعافية والأعمال التطوعية للهيئة.

ويستقبل الرقم الموحد كافة الاستفسارات والمقترحات، خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 08:00 صباحًا وحتى الساعة 04:00 مساءً.

كما تستقبل الهيئة كافة الاستفسارات من خلال قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال رسائل الواتساب على الرقم (0533889977) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

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