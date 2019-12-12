القبة المتحركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل يشمل مشروع التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام إنشاء مجموعة تتكون من 6 قباب بعضها متحرك والآخر ثابت، وأكبرها القبة الرئيسة «المتحركة» لمبنى التوسعة فوق البهو الداخلي لباب الملك عبدالله، وهي قبة متحركة تبلغ أبعاد محيطها 36.5 مترا، وارتفاعها 21 مترا، ومن الأرض إلى سقف القبة 80 مترا، ويبلغ وزنها الإجمالي 860 طنا.



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