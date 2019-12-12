أمير مكة ونائبه يطلعان على أنشطة هيئة الأمر بالمعروف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ونائبه بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند يرافقه عدد من قيادات الهيئة.

واستمعا إلى نبذة عن أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبرامجها والأنشطة التوعوية والإرشادية التي تنفذها في المنطقة.

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من جهة أخرى ترأس نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة اجتماعا حضره مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب القحطاني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد الغملاس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة آليات تطوير العمل في إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها، وتطوير منظومة العمل عبر تكثيف برامج تدريب وتطوير منسوبي الإمارة وصولا للارتقاء بالأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمراجعين والارتقاء الدائم بها.

وتخلل الاجتماع مناقشة سبل تطبيق مخرجات الدراسة التي أعدها فريق مشكل من الإمارة ومعهد الإدارة العامة، وتهدف إلى تحديث إجراءات العمل في الإمارة وسبل تعزيز برامج التحول التقني في جانب التعاملات.