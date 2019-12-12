السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض بحث وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في مكتبه بديوان الوزارة مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وعدد من المسؤولين في الوزارة.



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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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