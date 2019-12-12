وفاة 3 نزلاء وإصابة 21 في حريق بسجن الملز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قضى 3 نزلاء وأصيب 21 آخرون إثر تعرض الجناح رقم (7) بسجن الملز إلى حريق فجر أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون اللواء الدكتور أيوب بن نحيت في بيانه أنه عند الخامسة من فجر الخميس 15 /‏ 4 /‏ 1441هـ تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث جرى على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية، كما تمكن المختصون وبمساندة من الدفاع المدني من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتشاره للأجنحة والمباني المجاورة.

وأكد ابن نحيت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.