الخدمة المدنية ترتبط الكترونيا بـ90 جهة حكومية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت وزارة الخدمة المدنية ومن خلال الشراكة الاستراتيجية مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية «يسر» إجراءات ربط قواعد البيانات المركزية مع 90 جهة حكومية تمثل نحو 86% من موظفي القطاع العام، بعد أن أكملت هذه الجهات المتطلبات التقنية والإجرائية لإرسال بيانات مواردها البشرية عبر قناة التكامل الحكومية حسب تصنيف المجموعات التي حددتها وزارة الخدمة المدنية.

وتكمن أهمية الربط الالكتروني وتبادل البيانات مع الجهات الحكومية في بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة عن الموارد البشرية الحكومية وتوفيرها لصناع القرار من خلال مركز ذكاء الأعمال في وزارة الخدمة المدنية.

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ووفرت الخدمة المدينة ممثلة بوكالة التحول الرقمي التي توليها الوزارة أهمية كبيرة في ظل التطور التقني السريع الذي نعيشه 27 خدمة الكترونية في موقعها الالكتروني لخدمة الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام.

ومن الخدمات الالكترونية التي يحتويها موقع الوزارة، خدمة «التزام» لتوفير بيانات الموارد البشرية بما تشمل بيانات الموظفين، والوظائف، والرواتب، والمؤهلات، والإجازات، وتقييم الأداء، كذلك المنصة الرقمية «بياناتي الوظيفية» التي تمكن الموظفين المدنيين ومختصي الموارد البشرية من تصحيح البيانات واستعراضها، مع توفير الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة.

من مميزات الربط الالكتروني: