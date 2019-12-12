حافلات كاوست ذاتية القيادة تقلل انبعاثات الكربون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد - مكة المكرمة

تسهم الحافلات ذاتية القيادة التي أطلقتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» أمس الأول بحضور رئيسها الدكتور توني تشان، في تقليل انبعاثات الكربون وتنويع الاقتصاد المحلي.

وأوضح مدير تقنية المعلومات لعلاقات العملاء والاستراتيجية بالجامعة ماجد بخش لـ»مكة» أن هذا الإنجاز يهدف إلى دعم التحول الرقمي للجامعة ضمن مشروع «كاوست سمارت» عبر تقديم تجربة برامج مختلفة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي. وبين أن الحافلة الذكية تعد أحد المشاريع المهمة، حيث إن هذه الخدمة توفر حافلات بدون سائق وأيضا تهدف لدعم الابتكار من خلال تطوير الأبحاث في مجالات معينة التي تخص كاوست مثل دراسة تأثير الغبار والاستفادة من الطاقة الشمسية في المستقبل.

وعن إمكانية رؤية هذه الحافلات في أمكان أخرى قال «في حال نجاح التجربة من الممكن أن الشركات الأخرى مثل القدية أو نيوم تأخذ هذه الفكرة، أما في الفترة الحالية هدف التكنولوجيا كتجربة في كاوست فقط».

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وأضاف «يعد الابتكار والاستدامة مفهومان أساسيان يتسمان بالأولوية لدى كاوست، ويأتي استخدام المركبات ذاتية القيادة في الحرم الجامعي ليمثل خطوة مهمة أخرى في ابتكار حلول نقل تساعد على تقليل الانبعاثات وزيادة التنقل، ويمكنها أن تساعد في تنويع اقتصاد السعودية»، لافتا إلى أنه سيتاح لزوار الجامعة فرصة تجربة مستقبل الابتكارات في عالم التنقل، عبر نزهة ضمن الحرم الجامعي بواسطة الحافلات الذكية الجديدة.

من جهته أفاد رئيس شركة لوكال موتورز إندستريز، فيكرانت آغاروال، بأن السعودية تمتلك إمكانات هائلة لسوق الحافلات ذاتية القيادة، ليس فقط بالنسبة لنشر المركبات، ولكن أيضا لنمو وتحسين إمكانياتها، ونحن متحمسون لنشر الحافلات في كاوست لتعزيز عملية التصنيع الرقمية الفريدة من خلال الاتصال والتخصيص والسلامة مع المساهمة في فرص بحثية بالجامعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) خالد الحقيل أن الشركة بوصفها الشريك الاستراتيجي للجامعة ستعمل على تشغيل الحافلة الذكية إدارة العمليات من خلال موظفين سعوديين مؤهلين، مضيفا «يأتي تشغيل الحافلات ذاتية القيادة نتيجة لشراكتنا الاستراتيجية مع كاوست التي قدمنا من خلالها خدمات نقل متكاملة بجودة نقل متكاملة بجودة عالية لموظفي الجامعة وزوارها فيما يتماشى مع أحد ركائز سابتكو الاستراتيجية التي تركز على توظيف التقنية الرقمية في التنقل ونتطلع إلى مستقبل شراكتنا لتطوير حلول التنقل المتقدمة التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030».

عن الحافلتين الذكيتين: