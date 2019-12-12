المملكة تستعرض إنجازاتها في مكافحة الفساد بمؤتمر الدول الأطراف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشارك المملكة في اجتماعات الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر الحالي بالإمارات، بوفد يرأسه رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، وعضوية كل من (رئاسة أمن الدولة، ووزارات العدل والداخلية والتعليم والمالية، والنيابة العامة، وديوان المظالم، ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وعدد من كبار منسوبي الهيئة.

ويناقش المؤتمر موضوعات عدة أهمها: المساعدة التقنية والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودور القانون وتطبيقه في مكافحة الفساد، واستعراض أهم الفرص وأبرز التحديات.

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ويشارك في الفعاليات الجانبية المصاحبة للمؤتمر، إضافة إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.‏

وتقيم المملكة على هامش أعمال المؤتمر معرضا مصاحبا عن أبرز إنجازات المملكة على المستوى المحلي والدولي في مكافحة الفساد وحماية النزاهة، إضافة إلى ورشتي عمل بالتعاون مع ديوان المحاسبة الإماراتي بعنوان (أفضل الممارسات في متابعة استعراض تنفيذ الدول الأطراف)، بمشاركة من رئيس مكافحة الفساد في المملكة المتحدة في بريطانيا، وخبراء حكوميين من الإمارات، وورشة عمل (منهجيات مبتكرة وعلمية لرفع الوعي العام بالنزاهة) بمشاركة من نائب رئيس النيابة الإدارية بمصر ووزارة الداخلية الألمانية، وخبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ستتم مناقشة وطرح أفضل الممارسات للاستفادة المثلى من مؤتمر الدول الأطراف والاجتماعات الحكومية الدولية، وذلك لتحسين برامج وأعمال مكافحة الفساد.

ويهدف المؤتمر، إلى تحسين قدرة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنفيذ الالتزامات الواردة فيها ومساعدتها للقيام بذلك.