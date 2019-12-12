مدرب الاستقلال يهرب من إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - روما اضطر المدرب الإيطالي أندريا ستراماتشيوني مدرب الاستقلال الإيراني للرحيل من طهران، والعودة إلى إيطاليا بسبب صعوبة حصوله على مستحقاته المالية. وقال موقع «إيران نيوز»: هناك قيود على تحويل الأموال إلى خارج إيران، ولم يتمكن الاستقلال من دفع رواتب الجهاز الفني طبقا للعقود. وأثار الإعلان عن رحيل ستراماتشيوني حالة من الغضب بين جماهير ولاعبي الفريق، وهو ما ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظم مشجعون وقفة احتجاجية خارج وزارة الرياضة التي تشرف على النادي. وقال فيرا غفوري قائد فريق الاستقلال في رسالة نشرها النادي عبر تويتر: الأمر يبدو وكأننا فقدنا فردا من العائلة، جميع لاعبي الاستقلال يشعرون بالصدمة. وأشار غفوري إلى أن ما حدث يمثل نموذجا للإدارة السيئة في بلاده، متهما وزارة الرياضة بأنها تعامل «جماهير الاستقلال، كالمهملات».



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