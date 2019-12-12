محمد بن مسعود - الدمام - بعد رباعية الرائد وقعت إدارة نادي الشباب مع المدرب الإسباني لويس غارسيا وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي. بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للمدرب في مهمته التدريبية المقبلة مع الشباب.الشباب مدرب الشباب 12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441 11:33 PM بعد رباعية الرائد Advertisements الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا وقعت إدارة نادي الشباب مع المدرب الإسباني لويس غارسيا وذلك لتولي مهام الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي، مع أحقية النادي بالتجديد لموسم إضافي. بدورها، تمنت إدارة النادي التوفيق للمدرب في مهمته التدريبية المقبلة مع الشباب. الكلمات المفتاحية ، الشباب يوقع مع المدرب الإسباني غارسيا ،

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