شكرا لمتابعة خبر عن موسم الرياض يوضح سبب إلغاء الألعاب النارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح برنامج موسم الرياض، اليوم الخميس، عن سبب إلغاء فعالية الألعاب النارية، مؤكدة أنه بسبب التقلبات الجوية في الرياض.
وقال موسم الرياض في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “ اضطرينا اليوم إننا نلغي الألعاب النارية في برج المملكة وبرج الفيصلية بسبب سرعة الرياح.. نعتذر منكم، ونوعدكم بالأفضل ”.
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