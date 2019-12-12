شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تنبيه متقدم لمنطقة حائل. وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية. وتوقعت الهيئة أن تنتهي الحالة في تمام الساعة 02:00 غدًا الجمعة.

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