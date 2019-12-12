شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يُسعف مسّن ويُركب المحلول له على طريق عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وثّقت صورة متداولة، قيام مواطن بتركيب محلول لمُسّن تعرّض لوعكة صحية أثناء قيادة المركبة في المنطقة الشرقية.
وأوضح المواطن الذي يعمل في هيئة الهلال الأحمر، أنه كان يتنزه مع أصحابه خارج وقت عمله الرسمي، وعندما شاهد زحمة سير على الطريق توقف وشاهد رجلًا كبيرًا في السن ملقى على الأرض.
وأضاف أنه قام بعمل الإسعافات الأولية له مستخدمًا حقيبة إسعاف خاصة به، واتضح له أنه في حالة إغماء بسبب هبوط حاد في السكر، فسارع لتركيب المحلول له.
وأشار إلى أن المريض عاد له الوعي تدريجيًا وفي هذه الأثناء اتصل بهيئة الهلال الأحمر التي جاءت في وقت وجيز لاستلام الحالة.
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