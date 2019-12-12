شكرا لمتابعة خبر عن مهاجم مانشستر سيتي: أردت قتل نفسي بالمسدس لفشلي في تسجيل أهداف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي،أنه كان يعاني من ضغط شديد بسبب رغبته في العودة لهز الشباك.

ولم يسجل اللاعب البرازيلي أهداف لأكثر من 700 دقيقة خلال 10 مباريات بين أكتوبر ونوفمبر الماضيين، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده وسط معاناة سيتي في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي وتراجعه للمركز الثالث.

وقال جيسوس : بصراحة الشهر الماضي لم أكن على ما يرام ولم أكن سعيدًا. شاركت في 9 أو 10 مباريات ولم أسجل وأهدرت عدة فرص لذلك لم أكن سعيدًا.

وتابع: لا يمكن أن أتحدث عن باقي اللاعبين بل عن نفسي فقط. لكن عندما لا أكون راضيًا عن نفسي أريد أن أوجه المسدس إلى رأسي لأن الأمر يكون صعبًا للغاية بالنسبة لي.

وتابع: عندما تسنح لي فرصة في بعض الأحيان أهدرها لأني أعتقد أني أضع ضغوطًا كثيرة علي. دائمًا ما أفكر وأقول لنفسي يجب أن أسجل لأني ألعب لنادٍ كبير وفي بطولات كبيرة ومع لاعبين كبار، وهذا يمثل ضغطًا شديدًا.